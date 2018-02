Presidendi avalike suhete nõuniku Taavi Linnamäe sõnul pole paslik hakata presidendi kantselei, Eesti rahvusringhäälingu (ERR), NO99 ja ERMi inimeste koostöös valminud õhtu kohta osade kaupa eraldi hinnanguid andma.

Presidendi kantselei direktori Tiit Riisalo sõnul otsustas kantselei usaldada aastapäeva lavastuse Teatrile NO99, lähtudes eeskätt sellest, millise kollektiivi n-ö jalajälg on meie viimase aja kultuuriloos olnud kõige rohkem tunda ja kellel oleks sellises pisut tavapäratus kohas suurproduktsioonide loomise kogemus.

Küsimusele, kas ja kuivõrd risk end õigustas, vastas Riisalo, et loojate vabadus ja vastutus on tasakaalus: „Küll ei võta ega saagi kantselei võtta endale seda rolli, et iga kaadrit, sammu, episoodi ükshaaval heaks kiita või maha kriipsutada. Loojatele peab jääma vabadus ja ühes sellega vastutus. Ma usun, et arvestades vabariigi aastapäevadele osutatavat avalikku tähelepanu, on need kaks kaunis heas tasakaalus.”

