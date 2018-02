Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel valdavalt kuivad. Tugev tuul toob eeloleval päeval ja öösel Läänemeres jäävabas vees enam kui kolmemeetrised lained.

Ilmaprognoosi kohaselt on täna vähese pilvisusega ilm. Kohati sajab lund. Saartel ja rannikul puhub kirde ja idatuul puhanguti kuni 18 m/s, paiguti esineb pinnatuisku. Õhutemperatuur on hommikul paiguti kuni -22°C, Ida-Eestis kuni -25°C. Päeval läheb pisut soojemaks.

Päeval on vähese pilvisusega ilm. Rannikul sajab kohati veidi lund ja on pinnatuisku. Puhub kirde- ja idatuul 7-12, saartel ja rannikul 14, puhanguti kuni 18 m/s. Külma on 13-19 kraadi.