„Ma sain poodiumil olla vähem kui välja reklaamitud, sest kõik ju nihkus, aga lõpukellaaeg oli paigas: 24.00,“ räägib Peeter Volkonski, kuidas tema plaadikeerutamine presidendi vastuvõtu finišis kujunes pea poole lühemaks kui algselt planeeritud.

„Ma sain pihta hakata sutsukene enne poolt kahtteist. Iffi ei lastud ära ju! Mis on täiesti mõistetav, issakene!“ räägib Volkonski, et Ivo Linna ja Supernova esinemisega läks tänuliku publikuga saalis pisut pikemalt. Volkonski oli oma poodiumil valmis – et nii kui Linna lõpetab, nii paneb plaadid keerlema – ja ei jõudnud seetõttu presidendiga kätlemagi.

Mis kavaga vürstist diskor pidupäeva õhtul siis ERMis peale läks? Oli nimekiri lugudest ammu valmis ja lukus või otsustas Volkonski kohapeal peomeeleolu järgi, mis muusika kõlaritesse suunata?

„Muidugi mul oli välja valitud, mis plaadid ma üldse kaasa võtan ja nende pealt olid lood ka välja valitud, aga eks tuli ju kella ka jälgida ja tuju vaadata. Esimene lugu oli Austraalia aborigeenide bändilt Yothu Yindi, nad on Rock Summeril ka käinud, ja lugu pealkirjaga „Freedom“,“ selgitab Volkonski, et kogu kava oli üles ehitatud priiuse-teemalistele heliteostele. „Ja lõpetasin vana Ruja „Sügispäevaga“, kus on rida: „Oh, vabadus!““