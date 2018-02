Paas ütles Delfile, et otsus EKRE-st välja astuda on isiklik ja ta ei soovinud seda lähemalt kommenteerida.

Veebruarikuu alguspäevil teatas endine ajakirjanik Kadri Paas, et lahkub Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) riigikogu fraktsiooni meedianõuniku ametikohalt. Eile andis Paas sotsiaalmeedia vahendusel teada, et astus ka parteist välja, seetõttu tuli Paasil loobuda ka EKRE kesklinna osakonna juhi ametipostist.

Martin Helme kommenteeris Paasi lahkumist sotsiaalmeedias.

"No ma ei tea, kas ikka on vaja niimoodi õelutseda siin. Ega meil ei ole saientoloogide sekt või vabamüürlaste vennaskond, et ainult jalad ees ära võib minna," kirjutas Helme.

"Inimesi tuleb ja läheb kogu aeg, tuleb rohkem kui läheb. Mul on igaühest, kes ära läheb, alati kahju, olgu peale, et mõnikord on see paratamatu. Lõppkokkuvõttes kaotus meile ka," kirjutas Helme ja soovis Paasile edu.