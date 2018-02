Kuigi president Kersti Kaljulaid eelistas ka tänavu vastuvõtul disainerkleidi asemel rahvariiete kasuks, ehtis ta end siiski ühe Eesti disaineri loominguga - nimelt kaunistasid tema kõrvu Katheryna Pishoni kõrvarõngad.

Veebileht fashionstep.ee uuris ka disainerilt endalt muljeid presidendile ehete tegemise kohta. "See oli meeldiv üllatus. Alguses ma isegi ei uskunud, et selline sündmus võib toimuda, aga väga meeldiv oli teadvustada endale, et aastatepikkune töö kannab vilja," tunnistas Katheryna veebilehele.

Kõrvarõngad on pärit ehtebrändi Hyrv erikollektsioonist "Freedom". Kodulehe andmetel maksavad kõrvarõngad 50 eurot. Katheryna, et presidendi kõrvarõngad on tehtud eritellimusel ja roosast kullast.

“Freedom” kollektsioon on pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale, kollektsioon on inspireeritud Eesti skulptori, Riho Kulla skulptuurist “Enne Vihma” (1971).