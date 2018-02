Viimased päevad on kõvasti kirgi kütnud tänavuse presidendi vastuvõtu kontsert, mille NO99 oli lahendanud filmi võtmes. Teater on kinnitanud, et film läks maksma 170 000 eurot. Uurisime, mida arvab asjast Mart Sander, kelle käe all valmis äsja teleekraanile jõudnud ajalooline draamasari "Litsid". Selle näol on tegu Eesti kalleima ajalooseriaaliga. "Litse" on võrreldud uue Saksa telesarjaga "Babylon Berlin" ning Mart on ise öelnud, et viimase eelarve on 40 miljonit eurot ja selle raha eest saaks "litse" toota 266 hooaega. Kiire arvutus näitab, et üks "Litside" hooaeg maksab umbes 150 000 eurot, seega mõnevõrra vähem kui NO99 tehtud lavastus.

Mart, kes praegu oma Bel Etage svingorkestriga Ameerikas tuuritab, heitis Õhtulehe palvel kontsertlavastuse pilgu ning andis oma kommentaari.

"Üldiselt olen alati väga skeptiline, kui taevasse lastakse tohutus vääringus saluuti samal aja kui meie tänavad on augulised ja prügimäele viiakse koormate kaupa vastuvõttudest üle jäänud hõrgutisi samal ajal kui mõned pered loevad sente. Samas on arusaadav, et riiklike vastuvõttudeta ei saadud läbi ei Vana-Roomas ega saada ka Eestis," ütleb Mart. "Riigi juubelit peab tähistama, kuid ma arvan, et seda oleks võimalik olnud teha kuidagi kavalamalt - näiteks korraldades konkurss, et leida odavaim lahendus, kaasates näiteks noori, värskete ideedega tegijaid, kellele see oleks olnud mitte rahateenimise- või kulutamise vaid eneseteostamise võimalus. Rohkem oleks võinud kaasata tegijaid Eesti eri paigust, sest elitaarse pealinna teatri filosoofia ei pruugi paljusid kõnetada ning mõjub veidi "riikliku tellimusena"," pakub multitalent.