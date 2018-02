„Nojah, ma nagu üksi ei oleks küll tahtnud minna, aga kuna poeg oli nõus mind saatma, siis ma muidugi läksin,“ ütles legendaarne näitleja Luule Komissarov, kes tunnistas, et ta viimasel ajal üsna harva ringi liigub. „Tartus käin ka ainult siis, kui etendusega lähen. Aga mu poeg ütles väga kenasti, et ema, tuleb minna, siis ma saan lastelastelastele rääkida, et vanavanaema käis Eesti sajanda sünnipäeva puhul presidendi vastuvõtul.“ Nemad polnud ainukesed, kes võtsid traditsioonilise kaaslase asemel kaasa hoopis poja või tütre. Või mõne muu pereliikme.

Aivar Pohlak: „Anni soovitas mulle valget särki, kuid tahtsin oma sõnumit edasi anda musta värviga.“

Eesti Jalgpalli Liidu esimees Aivar Pohlak kutsus endaga Eesti 100. aastapäeva presidendi vastuvõtule kaasa jalgpallikohtunikust tütre Anni Rahula. „Arutasime asja kodus ja otsustasime nii, kuna Anni tunneb ennast sellises keskkonnas mugavamalt, kui minu abikaasa Triin,“ põhjendas Aivar.

Küsimuse peale, kui suurt elevust vastuvõtule minek temas ja Annis tekitas, kostis Aivar naerdes: „Arvan, et me kõik oleme juba piisavalt täiskasvanud ja see oli ikka rohkem praktiline teadmine, et seal tuleb ära käia. Mõistagi oli kutse üle hea meel.“