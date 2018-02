„Vabariigi sajanda sünnipäeva vastuvõtul esinemine jääb meelde ja mällu väga pikaks ajaks,“ ütleb armastatud laulja Ivo Linna, kelle pikka muusikukarjääri ilmestavad kümned ja kümned uhked ülesastumised. Kuid 24. veebruari pidulikku õhtut Tartus Eesti Rahva Muuseumis peab ta oma lavaelu üheks tipphetkeks.

„Kõik sobis. Kõik oli sajaprotsendiline! Meeleolu. Ülev meeleolu, harras meeleolu. Oli tunda, et rahvas nautis pidulikku õhtut täiega. Isamaaliste laulude ajal oli nii mõnegi silmanurgas märgata pisarat, ja mis seal salata, ka enda silma võttis läikima. Hoolimata sellest, et neid laule on ju uhketel üritustel varemgi sadu kordi lauldud. Aga mitte kordagi mitte meie kalli isamaa juubelil! Eks sellest ka fluidum ja eriline õhkkond, mis iga kord ei pruugi tekkida. Ent seekord tekkis ja veel oh kui võimsalt! Nii et see õhtu jääb meelde kauaks, kui mitte igaveseks. Kogu orkester oli tõeliselt õnnelik ja rahul. Oi, oi, see esinemine oli ikka tippude hulgas,“ õhkab Ivo, kes aastapäevapeol koos ansambliga Supernova pidulisi enam kui kaks tundi tantsitas.

„Kõigepealt pakutigi esinemist neile ja siis poisid helistasid, et kas ma ei tahaks kampa lüüa. Loomulikult olin otsekohe nõus, siin polnud pikka mõtlemist! Ning tegime selle asja ära, mille üle ma olen väga rõõmus,“ lausa hõiskab Ivo hääl. Muuseas, juba aastal 2009 üllitas ta koos Supernovaga stuudioalbumi „Originaal“.