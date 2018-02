Täpselt nädal aega tagasi, 19. veebruaril, tungisid Dapchi tütarlaste reaalkooli ruumidesse relvastatud mehed, kes arvatakse olevat Boko Harami liikmed. Pärast seda on kinnitatud, et kooli 710 õpilasest 110 on kadunud, vahendab BBC. Nigeeria valitsus ei tegele aga probleemiga piisavalt kiiresti.

Kachalla Bukar, ühe kadunud 14aastase tüdruku isa, saatis Nigeeria valitsusele kirja, milles nõudis, et lapsi hakataks kiiremini taga otsima. „Ma ei saa öösiti magada, mu naine ainult nutab, meie terane Aisha on kadunud,“ rääkis õnnetu ja hirmul mees ajakirjanikule. „Me anume oma valitsust, et nad ometi kiiresti tegutseksid!“

Tüdrukutest maha jäänud sandaalid kooliõuel. (AFP/Scanpix)

Kui esialgu ei tahtnud Nigeeria võimud järjekordset suurt inimröövi - mida võib kahjuks ka pruudirööviks pidada - üldse tunnistada, siis üle saja tüdruku meeleheitel pereliikmeid, kes on Dapchis ning ümberkaudsetes asulates oma lapsi taga otsinud, enam ignoreerida ei saa. President Muhammadu Buhari nimetas toimunut rahvuslikuks tragöödiaks ja vabandas lapsevanemate ees. Valitsus saatis tüdrukuid otsima sõjaväelased ja lendurid.

Tegelikult oli sõjaväelasi Dapchi linnas ka rünnaku hetkel. Pealtnägijate sõnul peletasid sõdurid kooli ründajad minema, kuid nad ei jõudnud kooli piisavalt kiiresti. Hiljuti olevat valitsus suure osa sõjaväelastest Dapchist välja viinud. Tütarlastekooli lapsevanemad on sellisest otsusest nördinud. Iga päev kogunevad lapsevanemad, et otsida lapsi, jagada uudiseid või lihtsalt üksteist lohutada.

Laste isad õpilaste nimekirjaga. (Reuters/Scanpix)

Terrorirühmitus Boko Haram peab tütarlaste harimist moraalituks. 2014. aastal toimus rühmituse seni suurim inimrööv, mil Chiboki linnas haarati kaasa 276 koolitüdrukut. Neistki üle saja on endiselt teadmata kadunud. Lisaks pruudiröövile (suur osa tüdrukuid sunnitakse abikaasadeks-seksiorjadeks) on rünnakute eesmärk hirmutada edumeelseid lapsevanemaid oma tütreid kooli mitte saatma või sealt ära võtma.