Kogumispäeviku grupis olid veebruarikuus vaatluse alla kodukulud, mis just talvekuudel paljude perede eelarvest küttekulude näol suure tüki hammustavad. Kuidas aga väikeste muudatuste abil energiakulusid vähendada,

Viimaste kümnendite jooksul on elektritarbimine kodumajapidamistes kordades tõusnud, sest ka elektriseadmete hulk meie kodudes on oluliselt kasvanud. Pea igas kodus leidub täna vähemalt üks digiboks, ruuter, arvuti, veekeetja ja palju teisi elektriseadmeid.

„Energiat on lihtsate nippide abil võimalik kokku hoida igas majapidamises. Enamik energiasäästulahendusi on sama lihtsad kui jalgrattasõit ning võivad väiksema arve tuua juba järgmisel kuul,“ sõnas Eesti Energia energiatoodete tootejuht Mihkel Pedak ja lisas: „Säästa on võimalik kõigil, sõltumata sellest, kui suur on igakuine elektriarve. Küsimus on pigem selles, et kas inimese elektriarved on tema jaoks piisavalt suured, et ta oleks motiveeritud ainult elektrisäästuga tegelema.“