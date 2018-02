Viljandis Reinu teel põles kahekordne elumaja lahtise leegiga. Põlenud korterist leiti hukkunu. Kolm inimest viidi haiglasse.

Lõuna päästekeskuse pressiesindaja ütles kella kaheksa ajal Õhtulehele, et majast evakueeriti neli inimest, kes anti kiirabi hoole alla. Hiljem täpsustati, et evakueeritud on viis inimest, kellest kolm viidi haiglasse.

"Täna kell 19.43 said päästjad väljakutse Viljandi linna Reinu teele, kus põleb kahekordne maja. Hetkel on majast evakueeritud viis inimest ning põlevast korterist on leitud hukkunu. Otsingu- ja päästetööd käivad," kirjutas Päästeamet Twitteris.

Kella üheksaks oli tulekahju lokaliseeritud.

