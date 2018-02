„Väikesed hiiglased“

Aasta meelelahutussaate tiitliga pärjatud „Väikesed hiiglased“ naaseb ekraanile täis värsket energiat ja uusi tegijaid juba neljapäeval, 8. märtsil. Üle Eesti avastatud andekad Eesti lapsed näitavad sel kevadel taset uskumatute tantsusammude ja lauluhäälega, aga võluvad nii kohtunikud kui televaatajad ära ka oma särava iseloomu ja julgusega. Pisikesi talente hakkavad sel kevadel toetama Daniel Levi Viinalass ja nüüd uut rolli prooviv Ott Lepland, täiesti uute tegijatena aga Getter Jaani, Hanna Martinson ja Mart Müürisepp. Värsked tuuled on ka kohtunike koosseisus, kus Evelin Võigemasti ja Jüri Naela kõrval võtab sel korral koha sisse Tanel Padar.

(Kanal 2)

„Legendide lahing“

Kes on Eesti ägedaim riimiseadja ja kelle sõna tabab täpselt kümnesse? Seda hakkab välja selgitama uus lõbus telešõu „Legendide lahing“ pühapäeval, 11. märtsil. Rahvusvahelisel menuformaadil „Drop the Mic“ põhinev šõu toob stuudiopubliku ja televaatajate silme alla humoorikad räpilahingud Eesti staaride vahel, kes räppimisega sel moel pole varem kokku puutunud. Igas saates lähevad vastamisi kolm paari, et tabavate riimidega öelda, mida nad oma vastasest arvavad. Et algajad räppijad ikka parimad nõksud omandaksid, on neile toeks Genka (Henry Kõrvits) ja Chalice (Jarek Kasar) ning saatejuhina võtab ohjad enda kätte Grete Klein.

„Kolm meest ja beebid“

Lustakas eksperiment „Kolm meest ja beebid“ toob 7. märtsist ekraanile kolm töökat pereisa Ersto, Peetri ja Andre, kelle argipäevad on seni möödunud tööl käies. Laste kasvatamine on jäänud seni nende kaasade kanda, nüüd panevad mehed end täiskohaga isadena proovile. Lustlikus saatesarjas saab kaasa elada meeste ponnistustele kõikvõimalike argiste teemadega – isade õlul on laste toidukorrad, päevade planeerimine, vaba aja tegemised. Väljakutseid ja humoorikaid üllatusi jagub meestele pidevalt, sest lapsed on just parajas vanuses, et isad oma tujude ja tahtmistega korralikult ümber sõrme keerata.

„The Voice - Ameerika hääl“

Pühapäevase meelelahutusprogrammi üheks tähtsündmuseks on ka ülimenuka rahvusvahelise telešõu „The Voice“ Eesti televaatajate ette jõudmine. Erinevalt paljudest teistest staariotsingust on selles shows kõige aluseks hääl – just hääle põhjal, inimest nägemata, tehakse esmaotsus, kes saates edasi pääsevad ja järgmistes ringides võistlema hakkavad. Unikaalne ja kaasahaarav formaat lööb laineid üle maailma ja tänaseks on teleshowd toodetud juba mitmekümnes riigis Venemaast Brasiiliani.Telekanal ekraanile jõuab formaadi kõige edukama Ameerika versiooni ja selle kõige värskema hooaja, kus järgmist suurt lauljat hakkavad otsima muusikamaailma tipud Miley Cyrus, Jennifer Hudson, Adam Levine ja Blake Shelton.

„Võmm ja selgeltnägija“

Kõrvuti kodumaiste menusarjade ja suurte telešõudega pakub Kanal 2 uut ka päevases teleprogrammis. Täna kell 15:00 stardib uus lustakas detektiivisari „Võmm ja selgeltnägija“, mis viib pealtnäha unisesse Ukraina linna, kus toimub pidevalt midagi kummalist. Küll kaovad seal inimesed ja asjad, küll leitakse keegi surnuna. Just sellise segaduse keskmesse satub major Amosov, kes töiste erimeelsuste tõttu sunnitakse pealinnast lahkuma. Provintsilinnas seisab uurija silmitsi uue töö ja keeruliste töökaaslastega ja nagu sellest oleks veel vähe, ristuvad majori teed kauni Elenaga, kes on tuntud oma müstiliste võimete poolest.

„Esmakohtingud“

Päevasele põnevusele lisaks üllatab sel kevadel ka lõbusate pimekohtingutega. Humoorikas tõsielusarjas „Esmakohtingud“ saavad kokku paarid, kes teineteist pole varem kohanud – mõne vahel süttib kohe säde, teised tunnevad ebamugavust ja mõnede puhul võib see kohting ka lootusetult lörri minna.

„EbaREAALNE“