Keskerakonna juhatus võttis täna erakonda vastu 40 uut liiget. Teiste seas liitusid ka peaministri büroo juhataja Tanel Kiik, Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu ja Kesklinna linnaosavanem Vladimir Svet.

Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu sõnas, et miski pole parem kui unustatud vana. "Kunagi lahkusin, sest närvisüsteem ja põhimõtted ei pidanud tollel hetkel erakonnas toimuvaga vastu. Samas olen Keskerakonnale kogu aeg kaasa elanud, sest ühiskonnas on vaja tasakaalu ja seisu, kus iga päev tööl käiv inimene – olgu ta õpetaja, päästja, riigiametnik, kassapidaja – saaks normaalselt hakkama. Oma poliitilistel eksirännakutel olen mõistnud, et Keskerakond on erakond, mis suudab kõige paremini esindada kõikide Eestimaa inimeste huvisid ja seda võimalikult laiapõhjaliselt," rõhutas Riisalu.

Ta selgitas, et tema kui ettevõtja jaoks on oluline tugeva keskklassi tekkimine, mille eest Keskerakond ka seisab "Ettevõtjana soovin, et ühiskonna liikmed saaksin mu teenuseid ja kaupu ka tarbida. Õnnelik saab olla tegelikult ju vaid siis, kui seda on ka teised me ümber," leidis abilinnapea.