Lõppenud olümpiat võib hinnata meie jaoks igati kordaläinuks, kui olukorras, kus pärast Kelly Sildaru vigastust igasugune ootus kõrgematele kohtadele puudus, tuli üllatusena maailma tippude seas igati tubli neljas koht. Ühelt poolt ei mahu Saskia Alusalu ametlikesse raamidesse, mis näevad ette preemia maksmist vaid medalisaajatele, teisalt võimaldab neljanda koha saavutamise järel olümpiakomitee kahe aasta jooksul iga kuu makstav 3000 eurot senisest rohkem treeningutele pühenduda.

Alati on muidugi võimalus tunnustada sportlast ka erandkorras meile kõigile häid emotsioone pakkunud hea soorituse eest. Selline väike tähelepanuavaldus riigi, olümpiakomitee või sponsorite poolt innustaks nii sportlast, tema meeskonda kui ka loodetavat järelkasvu.

Sildaru ja kiiruisutajate senine edu põhineb oma ala fanaatikutest treeneritel. Nappiva raha korral tõstatub filosoofiline küsimus, kas tunnustada sportlasi alles siis, kui keegi neist lõpuks medalikohtadeni küünib või toetada sportijaid ka rohujuure tasandil. Hoiatav näide on, kuidas murdmaasuusatamise kõrgseisus unustati olümpiamedalite säras sootuks järelkasvu ettevalmistus.

Mõnel harval juhul medali eest preemiat maksta on muidugi odavam kui leida raha massispordi edendamiseks. Medalivõit toob rahvale küll hulga häid emotsioone, aga laiemas plaanis peaks sihiks olema rahva sportima ergutamine, nii nagu praegune võimuliit võõrutab rahvast alkoholi tarbimisest aktsiise tõstes. Kui raha spordi edendamiseks pole, ei aita ka spordiministri ametikoha sisseseadmine või praegu sporti kureeriva kultuuriministri tagasiastumise nõudmine. Muidugi ei tee üksnes raha imet, kui keegi seab sihiks või rahuldub üksnes olümpiale pääsemisega.

On õige innustada toetusega neid, kel potentsiaali tulevikus veelgi kõrgemale tõusta. Toetada tuleb ka tulemusi saavutanud sportlaste treenereid, et nad ei väsiks või käega ei lööks. Ilus on mõelda, et kõik need sammud aitavad noori sportimise juurde meelitada. Tippu jõudmiseks vajalikku auahnust peab aga eelkõige sportlasel endal varuks olema. Miks mitte võtta spordipoliitika edukuse hindamise aluseks igalt olümpialt vähemalt ühe medali võitmine.