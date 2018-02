Laupäeva õhtul toimunud presidendi vastuvõtul nähtud kleitidest on räägitud juba küll ja veel. Millised olid aga õhtu kaunimad ja maitsekamad soengud? Vanalinna salongi juuksur Anneli Paat ja Tartu Iluekspert salongi juuksur Mariann Vissak valisid välja enda lemmikud!

"Mulje nii soengutest kui riietustest jäi väga hea," kommenteerib Anneli presidendi vastuvõtul nähtut. "Väga piinlikult ma ei uurinud, ent nii palju kui jälgisin - ühtegi päris ebaõnnestumist ei märganud. Soengupildilt on õnneks kadunud nii-öelda korgitserid kõrva ääres ja vesinikblondid juuksed. Kõik oli maitsekas ja ilus vaadata," sõnab ta.

Samal nõul on ka Mariann. "Üldmulje on hea. Ilusad soengud ja palju erinevaid - see mulle meeldib. Tundub, et sel aastal on mindud sellist stiilselt lohakamat stiili," sõnab ta, et väga lakutud ja klassikalisi soengud tänavu eriti märgata polnudki.

