Metro kirjutab surmamõistetud vangist, kelle surmaotsust ei olnud võimalik täide viia. Mehe kaitsja väidab, et pikaaegset narkomaani ja haiget inimest ei olekski tohtinud surmasüstaldega surkida ning tema klient kaebab ebaõnnestunud timukad kohtusse. Aastal 1987 astus toona veel noor mees Doyle Lee Hamm hilisel öötunnil ühte Alabama motelli. Ööbimispaiga administraator sai kuuli pähe ning kõik kassas olnud raha, umbes 300 euro väärtuses, rändas kurjategija taskusse. Politsei nabis ta peagi kinni ning külmaverelise mõrva eest määrati mehele surmanuhtlus. Neljapäeval pidi otsus ka täide viidama, ent hilisõhtul kella poole kaheteistkümne paiku teatasid protseduuri läbi viivad töötajad, et kuna on vähetõenäoline, et vahialuse surm veel selle päeva jooksul saabub, siis nad loobuvad. Hukkajad üritasid tema keha mitmest kohast torkida, kuid ei leidnud ühtki korralikku veeni. Loobumishetke ja Hammile surmast teatamise vahele jäi umbes kaks ja pool tundi.

Hamm kaebab, et kõigepealt torkisid vangla töötajad tema mõlemat kätt, seejärel pahkluude piirkonda ning jalgu. Ühel hetkel keerasid kaks timukat mõrvari kõhuli ja lõid tema sääri, et veene paremini välja paistma panna. Lõpuks olevat töötajad väidetavalt üritanud süsti teha tema intiimpiirkonda. Kõik see olevat olnud ääretult piinav ja valus.

Hammi advokaadi sõnul ei oleks keegi üldse mehele süstlaga pidanud lähenema. Aastaid põetud rängad haigused lümfoom ja hepatiit on mehe veresoontega oma töö teinud, samuti ka vangistusele eelnenud pikaaegne süstiva narkomaani eluviis. Advokaat on eelmise aasta juulist kohtus vaielnud, et surmav süst, mida üldiselt peetakse suhteliselt humaanseks hukkamisviisiks, oleks tema kliendile tarbetult piinarikas. Vangla esindajad vaidlevad vastu, et probleem pole mitte mõrvari kehvas tervises, vaid selles, et surmaotsuse täideviijad arvestasid ajaga pisut valesti ning oleksid lihtsalt pidanud varem alustama.