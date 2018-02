Kuhu siis aeg kaob? Sagedasti ei saa lapsed õppetöödega kuidagi algust tehtud, mis on vanemate sõnul üks väsitavamaid momente – teda on vaja selleks veenda ja meelitada. Mõne puhul on keeruline hoida tähelepanu ülesannetel, ning kui see õnnestub vaid lühikest aega, saab kõike teha jupikaupa. Teinekord õpivad lapsed lihtsalt aeglasemas tempos, aga on ka neid, kes ei tee juhendamata iseseisvalt ühtegi liigutust.

Koduste õppetükkide vajalikkuse küsimus on tähtis kõigile, kel on kasvamas koolilapsed. Lausa valulik on see aga vanematele, kes on väsinud ja tüdinud järeltulija kodustest ülesannetest, sest tunnevad, et ei oska ja/või ei suuda enam teda aidata, sest vaatamata pingutustele pole tulemused rahuldavad. Enamasti valmistabki vanematele enim muret õppimisele kuluv aeg – ja nii õhtust õhtusse või isegi öösse.

Koolitööde mahu ja neile kuluva aja kõrval on aga tegelikult veelgi olulisem, mida ja kuidas laps õpib-omandab koduste õpiülesannete lahendamise käigus. Millised on õpetaja püstitatud eesmärgid kodutööde suhtes? Missuguseid (õpi)oskusi ta tahab õpilases nende kaudu arendada? Kuivõrd on need eesmärgid lapsele ja vanemale teada, on need ka arusaadavad ja jõukohased täitmiseks. On väga oluline, kuidas me midagi õpime ja õpetame – kas või see, kuidas valmistuda etteütluseks, kuidas õppida jutustama või tekstülesannet lahendama.

Olen olnud nõustajana tunnistajaks paraku üsna levinud võtetele koduste tööde tegemisel, mille otstarbekus ja mõistlikkus on küsitav– etteütluseks valmistumine ei tähenda lihtsalt teksti korduvat ümberkirjutamist, etteütlemist või päheõppimist; ka õigekirja harjutamiseks pole mõistlik kasutada lihtsalt teksti ümberkirjutamist; ärakiri pole tähtede ükshaaval mahakirjutamine ehk joonistamine; korrutustabeli õppimine pole luuletuse pähetuupimine; lugemistehnika ei parane järjest pikemate tekstide lugemisel jne. Kahtlemata õpetavad vanemad oma lapsi heas usus ning nii, nagu nad oskavad ja jaksavad. Juhendamise ja lapse eest ära tegemise piir on aga õrnõhuke. Õppetöö on tihtipeale kannatlikkuse proov ja kui vanem ei jaksa enam tema vastuseid ära oodata, siis näib kergema ja aja kokkuhoiu mõttes parima variandina ise need talle ette öelda, pildid lõpuni värvida ja ülesanded ära lahendada.

Samuti tekitab pingeid tõsiasi, et kodus õppimine ei pruugi päädida järgmisel päeval koolis sugugi hea hinde või tagasisidega. Siis tunnevad nii laps kui ka vanem, et pingutusest polnud kasu ja nähtud vaev on asjatu. Kui mõni õpitud fakt või sõna meenubki, siis mõni aeg hiljem poleks midagi justkui õpitudki. Paratamatult juhtub sedagi, et kodutööd on valesti tehtud. Õpetajapoolne positiivne tagasiside ja tunnustus tööle, mille tegelikult tegi lapsevanem või teine õpilane, on küsitava väärtusega. Mida õpib laps sellises olukorras? Kaksikmoraali, seda küll, aga veel? Sageli kaasneb kodutööde tegemisega emotsionaalselt pingestatud õhkkond kodus ning pidevalt üle jõu käivad olukorrad mõjutavad ka lapse enesehinnangut.

Siinkohal leian, et kõigil tuleks selgusele jõuda, mis on kodutööde eesmärk ja mida nende tegemise käigus omandatakse.

Kes otsustab mahu üle?

Kodused õppetükid on aja jooksul säilitanud kindla koha. Vaatamata riigikorra, õppekavade ja -materjalide ning õpetajate põlvkonna vahetumisele on need jäänud suuremas osas nii vormilt kui ka sisult sellisteks nagu aastakümneid tagasi. Korraldused (“Kirjuta lõpuni!“, „Loe ja jutusta!“, „Õpi pähe!“, „Täida TV!“) on lihtsalt paberpäevikust e-päevikusse kolinud ja infootsing paberraamatust on asendunud internetiga. Vormistamine arvutis ei tee neist aga nüüdisaegseid ülesandeid.

Eesti koolisüsteemi kodutööde tegemist, sisu ja mahtu reguleerivad paragrahvid on kirjas kolmes seadusaktis. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses öeldakse, et pikapäevarühmas juhendatakse õpilast, kuidas vaba aega sisustada, kodus õppetükke teha jne. Põhikooli riikliku õppekava ainekavade puhul taotletakse aga, et õpilase koormus (sh kodutööde maht) oleks mõõdukas, jaotuks õppeaastas ühtlaselt ning jätaks õpilasele piisavalt aega puhata ja hobidega tegelda. Samuti on seadusandluses sätestatud juhud, kui talle ei anta koju ülesandeid kaasa: 1. klassis, pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks.

Eeldatakse, et õppetegevust kavandades ja korraldades tagatakse, et õpilase koormus on mõõdukas ja talle jääb piisavalt aega, et puhata ja hobidega tegelda. Kelle arvates mõõdukas ja piisav – lapse, tema vanemate või õpetaja arvates? Mitmest korrast nädalas piisab, et huvialadega tegelda? Seadus jätab siin palju tõlgendamisruumi. Arenguvestlused on üheks võimaluseks erinevaid vaatenurki arutada. Samuti oleks mõistlik anda õpetajale jooksvalt tagasisidet koduste ülesannete edenemise (e-päeviku kaudu) ja lapse koormuse kohta. Õpetaja näeb, et kodutööd on tehtud, aga ei pruugi teada, kui kaua selleks aega kulub või kui iseseisvalt laps õpib.

Õpilaste individuaalsust arvestades peaksid kodused tööd olema diferentseeritud. Kindlasti ei saa individuaalse õppekava alusel õppivatel õpilastel olla pidevalt klassikaaslastega samad kodutööd. Tõlgendamisruumi leitakse ka 1. klassi koduste tööde osas. Kui tunnis ei jõuta kõike plaanitut teha, kas siis on kodus õppimine põhjendatud või on küsimus planeerimises?

Kas koduste töödeta saaks hakkama?

Alati leidub õpetajaid, kes peavad paremaks kodutöid vähe anda või üldse mitte. Kas nad õpetavad seetõttu vähem tulemuslikult? Ei, kindlasti mitte. Pigem võin isikliku kogemuse põhjal öelda, et nad tarvitavad mitmesugust metoodikat (nt aktiivõpe) ja infotehnoloogilisi lahendusi (nt keeltes sõnavara õppimiseks), kasutades õppetundi maksimaalselt ära.

Õppematerjalid sisaldavad rohkem infot, kui õppekavas seatud eesmärkide saavutamiseks oleks vaja. Siinkohal on kodutööde eesmärgistamisel mõistlik eraldada põhikooli ja gümnaasiumi sihid. Kuna gümnaasium on ettevalmistus kõrgkoolis õppimiseks, on ka õpitava maht ja ulatus suuremad. See aga ei tähenda, et gümnaasiumiõpilaste õppetöös ei saa paremini ära kasutada e-päevikute võimalusi, internetikeskkonda ja õppeainete lõimimist, et reguleerida nende kodust koormust ja õppida veelgi tõhusamalt õppima.

Online-meedia vahendusel kuuleme sagemini põhikoolinoorte mõtteid kodutööde küsimuses, aga haridussüsteemi osapoolte vahel napib dialoogi. Koduste ülesannete teema väärib kindlasti rohkem tähelepanu, arutelu, analüüsi ja ühtset mõistmist ühiskondlikul tasemel, sest muutus pole õpetajate üksi kanda. Sageli saavutatakse see kampaaniate või pilootprojektidega. Miks mitte välja kuulutada õpiülesannetest vaba kuu või paar nädalatki? Kuu aega alternatiivsete koduste ülesannetega? See eeldab loomulikult õppetöö teistsugust kavandamist ja korraldamist, mis võib osutuda väljakutseks. Kuid korraldus on tegelikult muudetav igas koolis ja klassis, kui seda tahta.