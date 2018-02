Keerulised teema ja häirivad kaadrid ei sobivat peoõhtusse? Võib nõustuda.

Kontsert oli eklektiline ja mõjus esmapilgul rosoljena? Kah võib õige olla.

Ent sellega, et seal näidatud inimesed kuidagi liiga ropu suuga, tavalised nõmedad ja olid, on kummaline kuulda. Kõik need inimesed on pärisinimesed ja neid näidati nii nagu nad päriselt ongi. Kui kellelgi on seda valus vaadata, on ta elanud elevandiluust tornis. Äkki on aeg alla tulla?

Minu meelest tasakaalustas NO31 etendus hästi seda kogu viimased nädalad valitsenud roosamannat ja enesele rinda tagumist. Lavastajal on ju õigus, kui ta ütleb, et Eesti ühiskonnast on rahu kadunud, me oleme äkki killustund ja laokil. Inimesed on taas hakanud oma riigi juhte nomenkaltuuriks nimetama, mis tähendavat kellegi poolt paika pandud juhte, nagu aastaid tagasi. Väikeettevõtjatel on massiliselt tekkinud hirm pankrotistumise ees. Selleni on viinud peadpööritavad muutused maksu-ja aktsiipoliitikas. Mindagu ja jalutatagu kas Tallinna vanalinna ärides või Lõuna-Eesti turul – kõigil on kliente väga palju vähemaks jäänud ning müügid kukkunud aastatetagusele tasemele. Sellist olukorda ei mäletata vähemalt viimase 15 aasta jooksul. Ja see on alles algus.

Ent kõige suurem mure on mets. Meie juhtide poolt tuleb üks uudis teise järel, mille tulemusel minnakse metsale sõna otsese mõttes massiga kallale. Ma pole üheltki riigi tippjuhilt kuulnud selget seisukohta, kuidas sellised meie keskkonda, suurimat maiset, hingelist ja kultuurilist vara, õieti ainust vara peale meie inimeste, hävitavad projektid riiklikult tähtsaks saavad? Aga inimesed räägivad neist kõikjal – suur mure on meie silmis ja südameis. Just sellest rääkis muuhulgas NO lavastatud kontsert-etendus. Ta tegi seda endale omaselt üle võlli, sest see on teatri peamine võimalus köita ignorantide tähelepanu päriselus terenduvatele probleemidele. Kui teemat piisavalt pöörases võtmes lahata ja visualiseerida, jõuab see kohale ja sellest julgevad rääkida ka need, kes tavaliselt pelgavad sõna võtta.