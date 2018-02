Ehkki ametlikult on Süürias kehtestatud vaherahu, on Damaskuse elanikele see vaid kauge unistus. Esmaspäeval pommitasid Süüria diktaatori Assadi väed äärelinna piirkondi, mis on Süüria mässuliste käes. Hukkunute seas on ka palju lapsi, vahendab CBS News. Süüria 30-päevase vaherahu osas jõudis ÜRO Julgeolekunõukogu laupäeval ühehäälsele nõusolekule. Et 72 tunni jooksul lõpeks igasugune sõjategevus ning 30 päeva jooksul saaksid kõil seitse aastat väldanud sõja osapooled haavatute eest hoolitseda, langenud maha matta ja vastu võtta humanitaarabi. Venemaa saadik Vassili Nebenzia avaldas küll kahtlust, et relvad nii ruttu maha pannakse ning paraku oli tal õigus. Bashar al-Assad jätkab oma rahva pommitamist, esmaspäeval lendasid pommid Damaskuse äärelinna Ghouta suunas, kus on koha sisse võtnud Assadi-vastased mässajad. Pühapäeval toimus Ghouta inimeste vastu arvatavasti keemiarünnak. Ghouta äärelinna jäänused. (AFP/Scanpix)

Mitte ainult pole kusagilt näha, et valitsusväed hakkaksid relvi kokku pakkima, Ghouta pommitamine on seitsmeaastase sõja üks jõhkramaid tegevusi. Pommid ei säästa ka Ghouta haiglaid, milles töötavad arstid ja medõed ütlevad, et neil pole enam vahendeid, et ravida kümneid ohvreid, sealhulgas lapsi ja eakaid, keda haiglasse toimetatakse. Vaherahu on sadadele kannatanutele ja meditsiiinitöötajatele elu ja surma küsimuseks.

Sekkunud on isegi Venemaa president Putin, kes väidetavalt nõudis, et teisipäevast kehtiksid rünnakute all kannatavas Ida-Ghoutas viietunnised relvarahupausid. Venelased toetavad Süüria konfliktis muidu Assadi, ent Süürias pidevalt vahetuvad jõujooned ja kokkulepped - näiteks on Afrini linnas käed löönud valitsusväed ja kurdi võitlejad - on venelastele tülikad.