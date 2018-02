Vabariigi president Kersti Kaljulaid taasavas täna Tallinnas Kalamajas pidulikult mälestustahvli Vabadussõjas töökohustuste täitmisel hukkunud raudteelaste auks.

Ligi 80 aastat kadunud olnud mälestustahvel restaureeriti ja kinnitati endise Raudteelaste Klubi, tänase Vivareci ärihoone (Kopli 3) fassaadile. 1934. aasta 17. novembril kindral Johan Laidoneri osalusel Raudteelaste Kodus pühitsetud mälestustahvel kadus 1940. aastal ning leiti alles 2016. aasta lõpus Suurtüki 12 hoone lammutamise käigus kuuri betoonpõranda alt.

„Selle mälestustahvli taasavamisega avaldame austust neile kaheksale raudteelasele, kes andsid elu meie iseseisvuse eest koos 6800 naise ja mehega. Kuid see mälestustahvel on pühendatud ka kõigile neile lihtsatele inimestele, kes tegid oma igapäevast tööd, mida nad olid harjunud ja õppinud tegema ning aitasid just niimoodi kindlustada meie võidu ning Eesti riigi püsimajäämise,“ ütles avamisel Kaljulaid.

„Võime uhkusega öelda, et läbi ajaloo on raudteel ning raudteelastel olnud kandev roll riigi arengus. Erakordselt suur aga oli see roll Eesti Vabadussõjas, sest Eesti vägede edu põhines sageli soomusrongidel. Samuti sai väeosade varustamine ning ümberpaigutamine toimuda just tänu raudteele,“ rääkis 148. aastat tegutsenud raudtee peadirektor Erik Laidvee ning avaldas lootust, et mälestustahvli piduliku taasavamisega austati väärikalt raudteelaste mälestust.

Tallinnas aadressil Kopli 3 asuv hoone ehitati raudteelastele 1929. aastal ning kuni 1940. aastani tegutses seal raudteelaste ühing „Raudam“. Alates 1950. aastatest kuni 1990. aastate alguseni käis hoones koos Tallinna raudteelaste klubi. 2015. aastal omandas ja taastas vahepeal tühjalt seinud ajaloolise hoone viimistlussalong Vivarec OÜ, kes tegutseb hoones koos Apelsini Raudtee restoraniga tänaseni.