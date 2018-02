Eesti Televisioon selgitab, et presidendi 100. sünnipäeva vastuvõtt oli Eesti televisioonile väga mahukas ülekanne ning just seetõttu sattuski mitmel korral eetrisse taustahelisid.

Töötasime presidendi vastuvõttu kajastades väga erandlikes oludes ja tohutult suurte mahtudega, 16 kaameraga tuli ära katta 10 000 ruutmeetri suurune ala nii, et vaatajateni jõuaksid kõik kõige paremad palad ja huvitavamad lood. Nii suurte ülekannete puhul on paraku võimatu kõike eelnevalt 100% läbi proovida,“ selgitab EV100 teleülekannete peaprodutsent Karmel Killandi. „Teame, et ülekande jooksul oli mõningaid tehnilisi probleeme, kuid tegelesime jooksvalt nende lahendamisega ja andsime endast parima, et vaatajateni jõuaks kvaliteetne ja hea kajastus. Kuuldavasti oli vaatajate hulk väga suur.“