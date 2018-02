„Kahjuks pole võimalik selliseid juhtumeid päris sada protsenti vältida. Kaameraid tubadesse panna ei saa, kuid tubades on häiresüsteemid ja suitsuandur andiski kohe põlengust märku,“ selgitab kooli direktor.

Direktor Vaiksaar lisab, et tegu on õnneliku õnnetusega ning keegi põlengus viga ei saanud. Tapal asuvas erikoolis elavad õpilased üksiktubades ning erinevalt varasematest aastatest õpivad koolis nii poisid kui ka tüdrukud. Millega ja mis asjaoludel neiu madratsi süütas, näitab uurimine. Viru ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova ütles Õhtulehele, et praegu on veel vara rääkida süütamise täpsematest asjaoludest.

Maarjamaa hariduskolleegium on põhikool, kus õpivad kasvatuse eritingimusi vajavad lapsed. Kaks aastat tagasi 2. märtsil ründas sama kooli Kaagvere õppekeskuse 14aastane tüdruk kooli töötajat, tekitades talle vigastusi.