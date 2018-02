On kesköö, 23. veebruar vahetus just 24ndaks – Nõukogude armee sajas aastapäev Eesti sajandaks sünnipäevaks. Viibin Narva kurikuulsas ööklubis Tabletka, kus kõhnuke blondiin tümitab parasjagu vihaselt üht vanemat meesterahvast. Neiu ei vehi niisama, vaid virutab halastust tundmata ning oskuslikult rusikaga vastu vahtimist ja põlvega kõhtu. Selle sõjaprintsessi pahameele alla küll ei tahaks langeda!

Tabletka on pisike pugerik ülikasina sisustusega: kaheksa lauda, kummalgi pool pikad pingid, laes ripub jalgpallisuurune diskokuul ning keset tantsupõrandat on püsti post, mida üks näitsikutest hoolsalt tagumikuga hõõrub. See on kohalike kants, kus eestlast nähakse sama harva kui kuuvarjutust. Asutuse renomee pole parim, seda väldivad ka narvakad ise, öeldes, et tegemist on paigaga, kus hängib ohtlik seltskond – inimesed, kes pole oma eluga rahul (ehk otsesõnu: kohalikud kriminaalid). Et tegemist on ebaturvalise kohaga, kinnitab tõsiasi, et politseil on sinna asja rohkem kui mis tahes teise lõbustuskohta ümbruskonnas. Viis aastat tagasi tegi politsei Ida prefektuur koguni ettepaneku baar sulgeda.

Minul aga on Tabletkaga toredad mälestused – pidutsesin seal suvel kümme aastat tagasi ja see oli üks vägev võimalik-vaid-Venemaal stiilis pidu, kuigi toonagi soovitati eestlastel Tabletkat vältida. Ja olimegi kolmekesi ainukesed eestlased kõrtsis – lõime tantsu, vennastusime kohalikega ja lahkusime alles siis, kui uksed suleti ja päike oli pooles taevas. Ka siis oli suur hulk Tabletka meeskundesid ilmselgelt vanglataustaga ning tütarlapsed-daamid kõvasti särtsu täis, kõik purupurjus, ent mitte keegi neist ei tulnud meiega norima. Kas nüüd, kümme aastat hiljem, on midagi muutunud?

PAREM VÄLJAS KUI SEES. Suur osa suhtlusest ja muustki tegevusest käib Tabletka ukse taga. (Teet Malsroos)

Kaks tähtpäeva – ei mingit konflikti