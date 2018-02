Muusik tegi hüppe ja haaras taraservast kätega kinni. "Mul polnud mingil juhul plaanis sellest üle ronida," seletab ta.

Seejärel hüppas Kantola alla.

"Olen elu jooksul sedasama palju kordi teinud, aga sedapuhku jäi mu sõrmus mingil väga optimaalsel viisil tara külge kinni." Ehkki kitarristil oli kinnas käes, takerdus sõrmuse alaäär ikkagi tara külge. "Imestasin maha hüpates, et küll ikka kiskus kõvasti. Kinnas kukkus teisele poole tara ja ma mõtlesin: pagan, sellele tuleb järele minna."

"Sõbratar karjatas ja vaatas mu kätt."

Alles hetke pärast mõistis Kantola, mis temaga juhtunud oli. "Äkki mu sõbratar karjatas ja vaatas mu kätt. Paremast käest oli keskmine sõrm täiesti puudu. Sealt turritas välja ainult mõne millimeetri pikkune luutükike."

Kiirabi tuli kümne minutiga. Kantola oli sellises šokis, et ei tundnud valugi.

Muusik toimetati koos sõrmega Töölö haiglasse. "Minult küsiti, mis tööd ma teen ja mida harrastan. Ütlesin, et mängin trummi ja kitarri - et sõrme puudumine tõesti mõnevõrra mõjutab mu elu."

Seitsmetunnise operatsiooni käigus õnnestus kirurgidel sõrm paika panna. Ees seisab veel protseduure, kuid paistab, et Kantolale jääb sõrm alles.

"Taastumisele kulub ilmselt aasta ja selliseks nagu enne ei saa see sõrm enam kunagi," on Anssi realist. "Kuid olen lootusrikas: praegu on kõik hästi läinud ja sõrm on tahtnud koju tagasi tulla ja paistab, et tal on käe küljes hea olla."

Kantola on leppinud sellega, et trummidest tuleb tal mõneks ajaks eemale hoida. "Kui saaks ainult kitarri plõnnida ..." Mediaatori hoidmist ei tohiks vigastus segada, aga hoogsam mäng peab esialgu ootama.



Ebaõnnesõrmus oli Kantola bändisuveniir, mille ta oli soetanud aasta tagasi Peterburist. Ta igatseb seda tagasi. "Eks see seal kusagil lumehanges on. Mu sõbratar ostis isegi metallidetektori ja üritas seda otsimas käia. Kui lumi sulab, tuleb otsima minna."



Kantola jagab oma lugu, näitamaks, millist ohtu sõrmused endas kätkevad.