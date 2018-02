Õhupuudus, tihe rahvamass, paigal seistud tunnid, kingades valutavad jalad. Eesti Rahva Muuseum (ERM) kummutab kuulujutu, et vabariigi presidendi vastuvõtul lülitati ventilatsiooniseadmed president Kersti Kaljulaidi kõne ajaks välja.

Mees, kelle abikaasa aktuse ajal kokku varises, ütles, et noore naise teadvusekaotus oli hetkeline ja ta taastus ruttu. „Ta vajus kokku, aitasime ta alguses trepiastmele istuma, siis aga nurga taha diivanile ja juba tal hakkaski parem,“ kirjeldas mees, kes ei pea oma nime avaldamist vajalikuks. „See polnud ju mingi nii oluline vahejuhtum, aga fakt on tõesti, et see juhtus.“ Mehe sõnul saabus kohe ka kiirabi, aga mingit meditsiinilist abi siiski naine ei vajanud. „Talle anti klaas vett, ta puhkas ja kosus taas.“

Ümberseisjate sõnul reageeris ERMi meeskond kiiresti: kui esimesed kaks inimest olid kokku varisenud, avati A-sissepääsu uksed ning lasti õuest värsket õhku sisse. See aitas kõvasti.