Tšetšeenia liider Ramzan Kadõrov sai Lätti sissesõidukeelu, vahendab ajaleht Neatkarīgā Rīta Avīze. Läti seim koostas keelusaajate nimekirja nendest, keda peab seotuks jurist Sergei Magnitski surmaga.

Eelmisel nädalal tegi Läti välisminister Edgars Rinkēvičs teatavaks nn Magnitski nimekirja, millega keelatakse riiki sisenemine 49 inimesel. Nende hulgas on ka Tšetšeenia juht Ramzan Kadõrov.

Sergei Magnitski oli Venemaa jurist, kes suri 2009. aastal eeluurimisvanglas, kus ta viibis paljude väitel fabritseeritud süüdistuste alusel. Magnitski surmast ajendatuna kuulutas USA välisministeerium välja viisakeelu Vene ametnikele, keda kahtustatakse seotuses Magnitski surma ja vangistusega. Venemaa vastas sellele omakorda musta nimekirjaga, nüüd tuli omapoolse sanktsiooni ehk riiki sisenemise keeluga välja ka Läti.

Ramzan Kadõrov (Reuters/Scanpix)

Lenta vahendab, et Kadõrov ise viskas Läti seimi koostatud nimekirja üle nalja. Ta tegi sarkastilise märkuse, et on Riia külastuse ärajäämise pärast „jube õnnetu“ ning oli ööd-päevad läbi „unistanud“ Riia reisist. „Noh, kui Läti otsustab meie vastu sanktsioone hakata kuulutama, siis meie, traditsioonide ja väärtuste peal kasvanud inimesed, kutsume kõiki lätlasi Tšetšeeniat külastama. Ma tean kindlalt, et seim oma sanktsioone otsustades ei mõelnud Läti rahva huvidele, vaid tahtis elevandile heameelt teha. No mida muud üks mops teha oskabki?“ küsis Kadõrov retoorilise küsimuse.

„Elevant ja mops“ on Vene valm. Loos klähvib südikas mopsike tsirkuseelevandi peale, kes ennast sellest häirida ei lase (ka heameelt ei tunne). Mops ise on aga väga uhke, et teised tema julgust näevad. Kes on Kadõrovi võrdluses elevant, jääb tema enda teada.