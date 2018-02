Neljal korral Eestile euroloo kirjutanud helilooja Priit Pajusaar kritiseeris "Vikerhommikus" "Eesti laulu" ja leiab, et mõned poolfinaali sattunud lood on täiesti arusaamatud, vahendab Menu.

"Ausalt, viimase poolfinaali ajal kuulasin ja osade lugude ja artistide puhul ikkagi tekib küsimus, et kui 250 lugu eelvooru tuleb, siis meelega valitakse sellist asja, mis ei kvalifitseeru minu arvates - mis ei ole originaalsed, kvaliteetsed, mõnikord on laul päris hea, aga artist teeb esimesi samme, mida on mage kuulata. Loomulikult ärritab, kui tekib küsimärk, kuidas on mõned esitajad pääsenud 20 parema sekka," avaldas Pajusaar, kes ei soovinud öelda, milliseid lugusid ta silmas peab.

Samas ei pea Pajusaar Eurovisioni ja "Eesti laulu" nii olulisteks sündmusteks, et nende peale viha kanda. "Toonitan, üldse ei peaks see kellelegi nii oluline olema, et sellepärast närvi minna, kedagi sõimata ja öelda, et jälle saatsime mingi savi sinna."