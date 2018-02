Yana, kust on pärit sinu ja ema vinged õhtukleidid? Kärtspunane narmastega kaunistatud tualett ema Margarita Tšernogorova (85) üll on äärmiselt julge valik.

Seda, et Brüsselis resideeriv Euroopa Parlamendi liige Yana Toom ekstravagantset riietumisstiili armastab, pole saladus, aga uhke daam tahab, et ka ema temaga võrdväärselt seltskonnaüritustel silma torkaks.

Yana: Meil on isiklik õmbleja Tamara Džmanašvili, kes meie eest hoolitseb. Ta on endine Vene Teatri kostümeerija. Minu kasvuga naisel on muuseas väga keeruline õige pikkusega kleite leida. Kangad sai hangitud Solveigi ja Leedi kangapoest. Kohe, kui seda punast riiet nägin, teadsin, et sellest tuleb emale kleit teha. Selle kärtspunase kleidi teevad eriliseks veel ka nooruslikud narmad, mis tantsujalga keerutades efektselt lendlevad. Tehke järele, 85-aastased daamid!