Vahemerelise kliimaga Rooma elanikud on šokeeritud, sest alates eilsest on neil maha sadanud lumi. Külm kimbutab ka Lääne-Euroopat, kus sellega pole harjutud. Briti meedia on Siberist saabunud talve juba ristinud „Ida metsaliseks“ (Beast from the East – toim.).

Lumevaiba paksus ulatub Roomas juba nelja sentimeetrini, mis on soojaga harjunud roomlastele küllaltki ebatavaline nähtus.