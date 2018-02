Saksa mainekas ajaloolane ja ajakirjanik Guido Knopp ei näe alates 2005. aasta sügisest valitsust juhtivat liidukantslerit Angela Merkelit (63, pildil) samas reas ajalooliselt suurte kantslerite Konrad Adenaueri, Willy Brandti ja Helmut Kohliga.

Knopp ütles intervjuus ajalehele Neue Osnabrücker Zeitung, et piiri avamine põgenikele 2015. aasta hilissuvel oli vastuolus kõigi teiste Euroopa valitsuste püüdluste ja kavatsustega ning nad olid toimunust šokeeritud. Merkel üritab nüüd küll Euroopa partneritega kooskõla leida, kuid seni ebaõnnestunult.

Just seetõttu ei pea ajaloolane Guido Knopp Angela Merkelit ajalooliselt suureks kantsleriks. Küll on aga seda pärast Teist maailmasõda läänesuunal usalduse taastanud Konrad Adenauer ja idapoliitikas suuri asju korda saatnud Willy Brandt. Helmut Kohl läheb aga ajalukku suure kantslerina tänu sellele, et suutis kasutada äärmiselt nappi ajavahemikku ja taasühendas Saksamaa.