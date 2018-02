Marsil on eksisteerinud vähemalt kaks kõrgelt arenenud tsivilisatsiooni, mis hävisid kosmosetulnukate aatomirünnakus, vahendab USA plasmafüüsiku John Brandenburgi arvamust Bild Online.

USA kosmoseagentuur NASA maandas 6. augustil 2012 Marsil mobiilse teaduslaboratooriumi Curiosity, mis hakkas seal otsima jälgi võimalikust elust. Tänu Curiosityle avastati metaanitaseme järsk kõikumine, millest NASA teadlased teavitasid avalikkust 2014. aasta algul. Nii muutus metaani hulk Marsi atmosfääris 60 päeva jooksul kuni kümme korda.

Seetõttu oletavad NASA teadlased, et Marsil oli või on veel praegugi primitiivne elu. Nad usuvad, et sellise kõikumist põhjustab marsikulguri lähedal olev gaasiallikas. Tõenäoliselt pärineb metaan Marsi maapõuest, kust see mitme teguri koosmõjul aeg-ajalt välja pääseb. Arvestades Curiosity asukohta, purskab avastatud metaan Marsi atmosfääri Gale'i kraatrist, milles varem oli järv. Seetõttu võib see piirkond sobida mikroorganismidelegi. 95% meie koduplaneedil Maa leiduvast metaanist pärineb mikroobidelt ja see teadmine annab lootust, et Marsil võib eksisteerida teatud primitiivne elu.

Kui aga uskuda uurimisettevõttes Morningstar Applied Physics töötavat plasmafüüsikut doktor John Brandenburgi (64), siis on Marsil varem eksisteerinud koguni kaks kõrgelt arenenud tsivilisatsiooni Cydonia ja Utopia, mis hävisid kosmosetulnukate aatomirünnakus.