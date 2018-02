Kümme päeva tagasi esilinastunud “Klassikokkutulek 2: Pulmad ja matused” tegi kinoajalugu läbi aegada edukaima avanädalavahetusega, ning on tänaseks pidurdamatu tempoga tõusnud elitaarsesse poole miljoni klubisse, olles nüüd üks vaid neljast Eesti filmist läbi aegade, mis teeninud Eesti kinokassades üle 500 000 euro.

Teised on “1944”, “Nimed marmortahvlil" ning muidugi "Klassikokkutuleku" esimene osa. Kõigi mainitud filmide tootjaks on Taska Film. Välismaistest filmidest on poole miljonilise kassa saavutanud Eestis läbi aegade vaid 12 filmi.

Hoolimata sellest, et EV100 programm inimesed telekate ette naelutas on "Klassikokkutulek 2" teise nädalavahetuse lõpuks oma rekordilisele algusele veel ligi poole võrra vaatajaid juurde kogunud, olles tänaseks kinodesse meelitanud 85449 kinokülastajat.

Filmi produtsent Kristian Taska on publiku soojast vastuvõtust liigutatud ning kommenteerib: "Nüüd võib kindlalt öelda, et filmist "Klassikokkutulek 2" tuleb neljas Eesti taasiseseisvusaja üle 100 000 vaataja koguv Eesti film ja seda veel rekordiliselt kiire ajaga. 27 aasta kohta 4 Eesti filmi. Pole just palju.”

Filmi teise produtsendi Evelin Penttilä sõnul jõuab film alates sellest nädalast ka paljudesse maakinodesse. "Usume, et “Klassikokkutulek 2” toob palju nalja ja naeru ka vaatajatele, kes elavad suurtest linnadest väljaspool,” sõnab Penttilä.