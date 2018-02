Näitekirjanikul ja lavastajal Paavo Piigil õnnestus ema Linda Piik endaga vabariigi aastapäeva vastuvõtule tuua alles teisel katsel. Eelmisel aastal oli ema samaks ajaks plaaninud välisreisi.

Mullu käis Paavo presidendi vastuvõtul venna Paul Piigiga, kes on Kinoteatris tema parem käsi. Paul tunnistas toona, et Paavo oleks esimese valikuna kaasa kutsunud nende ema, kuid ema ei saanud tulla. „Olin siis nii-öelda teine ešelon,“ muigas Paul.

„Mina olen ju 100aastasesse Eestisse panustanud märksa vähem aega ja aastaid kui ema. See oli hea võimalus talle riigi suure sünnipäeva puhul tänu üles näidata,“ põhjendab Paavo, miks ta ema kaaslaseks valiks. „Eks tal oli ikka hea meel. Meil oli vastuvõtul tore koos aega veeta ja see oli kõige tähtsam.“

Rohkem Paavo muljetada ei soovi, sest ürituse läbi ja lõhki arvustamist on tema meelest viimasel kahel päeval olnud liigagi palju. „Mulle tundub, et kõik need reaktsioonid on olnud hästi mõttetud. Mind teevad need kurvaks, sest see ei ole see päev, kus kõike arvustada ja ettejäävat tühistada. Mu meelest ei ole see põhjus, miks inimesed kokku tulid, et hiljem üritusele vett peale tõmmata. Kõik sõltub ju tundest, millega sa ise sinna lähed ja seal oled,“ arvab ta.