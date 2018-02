Täna toimus Eesti filmi- ja teleauhindade nominentide avalikustamine, muuhulgas räägiti ka muudatustest, mis teist korda toimuva auhinnagalal sel aastal läbi viiakse. Suurim muudatus puudutab EFTA gala ülekandmist, nimelt, kui 24. märtsi õhtul televiisor avada, näeb kolmest suurimast Eesti telekanalist täpselt sama pilti, kuna auhinnagalat kannavad korraga üle nii ETV, Kanal 2 kui TV3. „See, et EFTA gala otseülekanne toimub 24. märtsil kolmes telekanalis – ETV-s, Kanal 2-s, TV3-s ja Eesti Kultuurkapitali kaastoel on märk parimast võimalikust valdkonnaülesest ühistoimimisest ja muudab peo tõeliseks filmi- ja telerahva suursündmuseks,“ kommenteerib muudatust Eesti Filmi Instituudi juht ja EFTA korraldaja Edith Sepp. „Selline suur ühistöö on väga teretulnud ja mul on kohutavalt hea meel, et see nii läks. Kindlasti oli tegu suurte ja pikkade läbirääkimistega, aga lõpuks jõudsime kõik rahuldavale kokkuleppele,“ lisab ta.

Sepa sõnul pani koostöövalmiduseks aluse EV100 pidustused. „Koostöö ja ühistöö on meil sel aastal hea sümbol. Mul on hea meel, et just sel aastal on jõudnud ka telekanalid heale koostööle ja suudavad omavahel kokku leppida ja väga väärikalt tähistada auhindasid 2018. aastal,“ sõnab ta.

Eelmisel aastal, kui filmi- ja teleauhindu esmakordselt välja anti, sai ülekande õiguse Kanal 2 ning telekanalid leppisid algselt kokku, et teleülekande õigust hakatakse igal aastal omavahel vahetama. „Kõik kanalid tahtsid seda ülekannet ja me pidime ikkagi valima. Aga siis tuli täiesti geniaalne idee, et miks mitte kõik korraga! See on selline ajalooline moment, ma ei teagi, kas on veel mõnda saadet nii üle kantud. Kõik kanalid ühel ajal ja veel veebis ka. Ujutame kogu Eesti EFTA-ga üle!“ naerab Sepp. Nali naljaks, kuid kindlasti on Eestimaa peal televaatajaid, kel tele- ja filmiauhindade jagamisest sooja ega külma ei ole ning kes parema meelega ETV-st „Aktuaalset kaamerat“, Kanal 2st talendisaadet või TV3st mõnda filmi vaadata sooviks. Kas tegu ei ole teatavas mõttes ahistamisega?