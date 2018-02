Hanno Pevkuri sõnul ei vasta tõele väited, nagu puuduks Reformierakonna uueks esimeheks tõusval Kaja Kallasel võimalus kaasa rääkida erakonna 2019. aasta valimisnimekirja kokkupanekul.

Pevkur avaldas ka lootust, et Kallas jätkab seda suunda, mida tema alustas ja mis väljendub suuremas erakonnaliikmete kaasamises ja otsuste tegemisel juhatuses, vahendab ERRi uudisportaal.

Uutelt riigikogu valimistelt loodab Pevkur, et Reformierakond võidab need ja et Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) pöördub tõusule.

"IRL-i märk on küll kehv, aga IRL-i inimeste hulk, keda Eesti rahvas tunneb ja hindab, on suur. See on risti vastupidine seis EKRE-ga, kelle märk on tugev, aga inimesi vähe," märkis ta.