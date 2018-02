Juba täna õhtul saab TV3 ekraanil näha Mart Sanderi populaarse romaani „Litsid“ ainetel valminud ajaloolise draamasarja kolmandat episoodi. Suurejooneline ajalooline draamasari näitab väikese Eesti Vabariigi saatust läbi härrastemaja naiste ning sealt läbi käivate külaliste silmade. Tänane osa toob televaatajani palju saladusi.

Proua Kukk kahtlustab, et majja teenijaks saabunud Carola ei olegi tegelikult teenija. Kas tegu võib olla maja endise omaniku, proua Falkenbergiga? Miks ta tagasi tuli ning mida ta tahab? Carola minevikus on süngeid saladusi, mille varjamisest on saanud neiu teine elu. Proua Kuke kanalas loodab ta lõpuks leida pere ning kodu, millest saatus ta seni on ilma jätnud.