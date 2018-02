Maanteeamet lisab, et täna pärastlõunal on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel valdavalt soolaniisked, niisked või kuivad ning lõiguti kohati lumised või sõidujälgede vahel soolalumesegused. Piirkonniti sajab lund ja esineb pinnatuisku. Teedel võib esineda libedust.

Meeldetuletuseks sõidukijuhtidele liiklemisel talvistes teeoludes:

• Hoia tavapärasemast suuremat pikivahet, see annab ohuolukorrale reageerimiseks hädavajalikku lisaaega.

Teisipäeval koondub madalrõhkkond Kesk-Euroopa kohale, samal ajal tugevneb aga põhja poolt jõuliselt kõrgrõhuala. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab lund ja tuiskab. Puhub kirdetuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti 15-18 m/s. Külma on 18-24, rannikul kohati 15 kraadi ümber. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab lund ja tuiskab. Puhub kirdetuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti 15-18 m/s. Külma on 13-19 kraadi.

Tugev tuul võib tuua eeloleval päeval ja öösel Läänemerel kuni kolmemeetrised lained, prognoosib ilmateenistus.

Läänemere põhjaosas ja Soome lahel puhub kirdetuul 7 kuni 12, puhanguti 15, õhtul Soome lahel 17 m/s, öösel tugevneb 10 kuni 15, puhanguti 17 kuni 20 m/s. Laine kõrgus on 1 kuni 2,5 meetrit, öösel merel kuni 3 meetrit. Laevad jäävabas vees jäätuvad kiiresti. Mitmel pool sajab lund. Nähtavus on hea või mõõdukas, tihedas sajus halb.

Väinamerel ning Liivi lahe põhjaosas puhub kirdetuul tugevneb 6 kuni 11, õhtupoolikul puhanguti 15 m/s. Liivi lahel jäävabas vees laine kõrgus õhtul 1 kuni 2 meetrit. Laevad jäätuvad. Mitmel pool sajab lund. Nähtavus on hea või mõõdukas, tihedas sajus halb.

Paiguti tuleb külma kuni 29 kraadi!

Kolmapäeva öösel on selge või vähene pilvisus, vaid rannikul on paiguti pilvine ja sajab vähest lund. Puhub kirde- ja idatuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 12-15 m/s. Külma on 20-26, kohati 29 kraadi, rannikul paiguti 16 kraadi. Päeval on vähese pilvisusega ja sajuta ilm. Puhub kirde- ja idatuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Külma on 12-17, rannikul paiguti 10 kraadi.

Neljapäeva öösel on vahelduv pilvisus ja kohati sajab vähest lund. Puhub kirde- ja idatuul 5-10, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Külma on 13-19 kraadi. Päeval on vahelduv pilvisususega olulise sajuta ilm. Puhub kirde- ja idatuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Põhja-Eestis on külma 7-10, Lõuna-Eestis 1-14 kraadi.

Reede öösel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab vähest lund. Puhub ida ja kagutuul 3-9, rannikul puhanguti 13 m/s. Külma on 9-15, kohati 18 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab vähest lund. Puhub kagutuul 3-9 m/s. Külma on 7-11 kraadi.

Laupäev tuleb kõrgrõhkkonna servas sajuta ja mõõduka idakaare tuulega. Külma on öösel 12-17, jäävaba veega rannikul kuni 10 kraadi, päeval 6-11 kraadi.

Pühapäeval kõrgrõhkkond küll nõrgeneb, kuid jääb servaga Eesti kohale. Idakaare tuul üürikeseks rahuneb. Külma on öösel 15-20 kraadi, sisemaal võib kohati paar kraadi madalamale langeda, jäävaba veega rannikul kuni 10 kraadi, päeval on külma 5-10 kraadi.