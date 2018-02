Eesti veeteede ameti teatel nõuavad praegused jääolud Soome lahe idaosas 55aastase veteranjäämurdja Tarmo sekkumist. Kolmapäeval lahkubki auväärses eas laev Tallinna Hundipea sadamast Sillamäele.

Soome lahel on jääolud sellised, et kogu laht Tallinn-Helsingi liinist ida suunas on praktiliselt jääga kaetud. Muuga ja Tallinna lahe osa on momendil veel kaetud noore uue jääga, mille paksus on kuni 5 cm, aga Soome lahe keskjoonest põhja ehk Soome ranniku poole on jää tunduvalt paksem ja seal on ka liikuvad jääväljad. Ilmaprognoosi kohaselt on oodata kirde suunast puhuvat tuult tugevusega kuni 17 m/s ja see toob ennustuse kohaselt jäämassid meie ranniku suunas ja Muuga ning Tallinna lahte.

Tallinna-Helsingi liinist ida poole on jää paksuseks 10-20 cm ja see on juba ka osaliselt rüsistunud. Jäämurdja peab Sillamäe sadama akvatooriumist kuni laevade liikumisliinini laevu konvoeerima ja neile jäässe kanalit murdma u 54 miili, mis tähendab, et laevade konvoeerimine sadama akvatooriumist kuni eelnimetatud liinini võtab aega kuni 6 tundi. Soome lahel Sillamäe ja Kunda piirkonnas töötab alates 22. veebruarist jäämurdja Botnica, mis on kuni tänaseni jäämurdeteenust osutatud 6 laevale, momendil on Botnica Sillamäe piirkonnas, kaks kaubalaeva on seal sadamast väljumise ootel ja õhtul on oodata üht laeva kogunemispunktis merel, et siirduda Sillamäele.