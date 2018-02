Aktsiooni „Kõik koos Lätti“ korraldaja Taavi Leppiku sõnul on „Aktuaalne kaamera“ avaldanud 24. veebruaril toimunud ürituse kohta tõsiseid faktivigu, mistõttu on Läti-reisi korraldajad otsustanud pressinõukokku pöörduda.

„Kõik koos Lätti“ korraldaja Taavi Leppik pole aga „Aktuaalses kaameras“ kõlanuga sugugi nõus, süüdistades uudistesaadet suisa valetamises. „Piiri äärde jäi maha umbes sadakond ja piirilt tuli üle ligemale 700 autot. Seega on väide, et kõik jäid (Ikla – toim) alkoholipoodi, väga vale,“ rääkis Leppik. „Sooviks, et „Aktuaalne kaamera“ avaldaks korrektset infot, mitte ei üritaks solkida ürituse põhikontseptsiooni, mis ei olnud üldsegi alkoralli.“

Lepiku sõnul häirivad teda väga kajastused, kus tuuakse välja, et aktsiooni „Kõik koos Lätti“ eesmärk oli justkui alkoholi propageerimine. „Sõidu põhjus oli kõigis (valitsuse –toim) kehvasti tehtud maksudes. Alkoholiaktsiis on ainult üks osa sellest, mille vastu me protesteerisime,“ täpsustas Leppik, lubades, et korraldustiim esitab pressinõukogule kaebuse. „Ma tean, et väga paljud inimesed, kes ei kuulu korraldustiimi, on juba ka omal käel nõukokku pöördunud.“

„Aktuaalse kaamera“ toimetus ei nõustu „Kõik koos Lätti“ korraldajate kriitikaga. „Uudises oli selgelt välja toodud, mis aktsiooniga oli tegemist. Nii uudises endas kui ka ekraanil olnud tekstirõhus, mis võtab lühidalt uudise kokku, oli selgelt öeldud, et aktsiisipoliitika vastu protestijad korraldasid autoralli Lätti,“ vahendas Eesti rahvusringhääling kommunikatsioonispetsialist Silver Kuusik uudistesaate seisukohta. Kuusik lisas, et uudisloos kõlanud info pärines „Aktuaalse kaamera“ toimetajalt, kes kolonniga kaasa sõitis.

Vaata järele ja hinda ise uudislugu, mis on tekitanud paksu verd. Kõnealune lõik algab siis, kui saade on kestnud 7 minutit ja 23 sekundit.