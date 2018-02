Neli naist katsetasid erinevaid Vita Liberata isepruunistavaid kreeme ning kirjutasid, mis mõtteid need tekitasid. Kõik tooted pärinevad TanTan e-poest.

Mis on Vita Liberata?

Laia isepruunistavate toodete sortimenti pakkuv Vita Liberata on Iirimaalt pärit premium kaubamärk, mille kõik tooted on rikastatud looduslike ning sertifitseeritud ökoloogiliste koostisosadega. Vita Liberata tooted pakuvad niisutavat nahahooldust, mis samaaegselt nahka pruunistavad, kinkides veatu nahatooniga imeliselt harmoneeruva päevituse ning sametpehme naha.

Vita Liberata kaubamärgil on ka hulk fänne kuulsuste seas nii Eestis kui mujal maailmas – Gwyneth Paltrow, Kim Kardashian, Sofia Vergara, Rita Ora, Ellie Goulding, Sienna Miller, Alessandra Ambrosio, Kirsten Dunst, Liis Lemsalu, Grete Paia, Egle Eller-Nabi, Paljas Porgand Merilin Taimre jne.

Self Tanning Anti Age Serum

Ma pole kunagi eriline kehapruunistajate kasutaja olnud. Asi on selles, et pelgan neid natuke – pruunilaiguline välja näha oleks üsna tobe. Niisiis olen eelistanud solaariumi ja sedagi viimasel ajal üsna vähe.

Kuna seda isepruunistavat kreemi mulle nii agaralt soovitati, otsustasin proovida. Esimese plusspunkti teenis luksusliku välimusega pudel, millel on kaunis kuldne kork ja tänu millele on kreemi mugav doseerida. Pakendil soovitatakse 1-3 tilka toodet oma tavapärase niisutuskreemiga segada.

Kuna kartsin liiga järsku tulemust, panin kreemi sisse kaks tilka. Segasin seda korralikult ja masseerisin naha sisse. Hommikul ärgates uurisin esimese asjana end peeglist. Ma ei olnud liiga pruun, pigem õhetasin natuke – nagu oleksin mõned päevad kuuma päikese all veetnud. See on täpselt mu lemmiklook! Ma ei paista tänaval liiga pruuni kehaga silma, kuid samas pole nii kahvatu nagu oleksin haige.

Teisel päeval kandsin isepruunistajat näole ilma tavapärase kreemita, et näha, kas sel puhul tekib tugevam jume. Nii oligi. Kasutades ainult isepruunistajat on nahk märksa päevitunum, samas ühtlane ning loomulikku värvi.

Toode sobib minu arvates peamiselt neile, kes soovivad igapäevast tagasihoidlikku päevitust, mitte tumedat nahka üheks peoõhtuks. Jätkan kindlasti selle isepruunistaja kasutamist, sest näen nüüd välja märksa tervem ja puhanum. Lihtne, ei nõua vaeva ja tulemus on imearmas!

(Robin Roots)

Fabulous Self Tanning Tinted Lotion (Medium ehk Keskmine)

Isepäevituvatest kreemidest on mul üsna kehvad mälestused. Kümmekond aastat tagasi kandsin mingit odavat pruunistajat peale ning ärkasin hommikul oranžilaigulisena ja lõhnasin terve päeva spetsiifiliselt. Pärast seda pole enam julgenud isepruunistavaid kreeme kasutada. Kuni tänase päevani, kui otsustasin ettevaatlikult Vita Liberata kreemi proovida. On ju nii paljud kuulsused selle fännid.

Kreemi tekstuur oli ülipehme ja mõnus ning seda on kerge hajutada. Tänu aplikaatorkindale on selle peale kandmine lihtne ka kohmaka käega inimese jaoks (nagu mina). Toode on peaaegu lõhnatu ning polnud sellist nii-öelda grillkana haisu, mida tekitavad paljud isepruunistavad kreemid. Ja loomulikult ka solaarium.

Proovisin Medium (ehk keskmist) tooni ning tulemus jäi kena, pigem tumedam pruun. Samuti kulus see ühtlaselt maha ning laigulist välimust ma pelgama ei pidanud.

Tänu Vita Liberatale mõistsin, et kreemil ja kreemil on vahe ning rumala peaga polnud ma lihtsalt raatsinud investeerida heasse tootesse. Õnneks olen nüüd selle hea toote leidnud.

(Robin Roots)

Body Blur

Body Blur on mahapestav keha make-up, mis peidab iluvead, annab naturaalse jume ning peegeldab valgust.

Mina kandsin seda peale vahetult enne tööle minekut. Varusin igaks juhuks rohkem aega (äkki ebaõnnestub midagi ja on vaja hakata ennast puhtaks hõõruma), aga minu suureks üllatuseks oli seda imelihtne peale kanda. Umbes viie minutiga olid käed, nägu ja kogu ülakeha kreemitatud. Aplikaatorkinnas on muidugi kogu selle protsessi juures MUST HAVE, sest tänu sellele jaotub kreem ühtlaselt ja teeb pealekandmise kordades lihtsamaks.

Olin tõeliselt hämmingus, et tulemus jääb nii ühtlane ning lühikese ajaga on võimalik vannitoast lahkuda nagu troopikast. Lisaks jumele tekkis nahale õrn sädelus. Mulle tundub et seda toodet võikski tegelikult igapäevaselt jumestuskreemi asemel kasutada, sest koostis on märksa õrnem ja kindlasti ei ummista poore nagu jumestuskreem seda teha võib.

Teel tööle tabas mind aga hirm, sest lund hakkas sadama. Samal ajal, kui õrnad piisad langesid nahale, kujutasin ma ette, kuidas olen tööle jõudes nagu dalmaatsia koer ja pean kolleegidele selgitama, miks selline välja näen. Kontorisse jõudes tormasin esimese asjana vannituppa, kus minu suureks üllatuseks selgus, et näos pole mitte ühtegi täppi ega laiku. Sain hoopis nii mõnegi komplimendi ja sõbranna uuris, kuidas ma nii ilusa jume sain (ta teab, et solaariumis ma ei käi).

Kuigi kreem riideid ei määrinud, siis päris valge või heleda riietusega ma ei julgeks seda kasutada. Aga nagunii – mis võiks olla ilusam kui must kleit ja kuldne jume? Soovitan soojalt seda toodet testida, sest laigulist tulemust ei maksa karta ning kõik saavad selle pealekandmisega hakkama. Minu jaoks hakkab see kindlasti igapäevaste toodete hulka kuuluma. Üks parimaid lahendusi, millega väsinud nahale sära anda.

pHenomenal 2-3 Week Tan Mousse Dark

Hakates Vita Liberata Luxury Tani kasutama ehmatasin esimese hooga ära – vaht oli lihtsalt nii tumedat tooni. Nahale oli selle peale kandmine aga palju lihtsam, sest kohe paistis silma, kui mõni koht ilma vahuta jäi. Kreem imendus kiirelt sisse ning nahk jäi pehme ja siidine. Riided sain üsna kiiresti selga panna.

Hommikul pesin suurema kihi maha ja nahk jäi tõeliselt kaunis ja pruun. Nädalavahetusel käisin kallimaga spaas ja minu suurimaks üllatuseks oli isegi peale basseinis vedelemist jume kaunis. Tõsi küll, mitte nii tume kui algselt. Tegelikult oligi see basseinis käimine minu jaoks väike väljakutse – varasemad isepruunistavad kreemid on alati basseinis täielikult maha kulunud.

Mis tundus aga mulle huvitav, oli see, et nahk jäi pehmem kui tavalise niisutava kreemiga. Kes on varasemalt isepruunistajaid kasutanud, teavad, et need lõhnavad üsna spetsiifiliselt. Sellel tootel oli aga väga õrn lõhn, mis oli pigem meeldiv.

Igati parem ja tervislikum variant kui solaarium. Nüüdsest minu kindel lemmik isepruunistajate maailmas.

