Ameerika koomik ja režissöör Kevin Smith teatas Twitteris, et tõsieluseriaali järjekordse episoodi võtete järel oli teda tabanud tõsine infarkt ning teda päästis vaid arstide kibekiire tegutsemine.

Silent Bobi tegelaskujust tuntud 47aastane staar avaldas haiglavoodist foto ning seletas, et oli filmimas kaht uut episoodi oma sarjast „Comic Book Men“. Südamerabandus tabas teda esimese episoodi valmimise järel.

After the first show this evening, I had a massive heart attack. The Doctor who saved my life told me I had 100% blockage of my LAD artery (aka “the Widow-Maker”). If I hadn’t canceled show 2 to go to the hospital, I would’ve died tonight. But for now, I’m still above ground! pic.twitter.com/M5gSnW9E5h