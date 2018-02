Õhtuleht avaldab Eesti 100 sünnipäeva puhul videote seeria, kus tuntud ja armastatud inimesed edastavad oma õnnesoovid meie armsale Eestile ning jagavad ka oma kõige eredamat Maarjamaaga seotud mälestust.

Luuletaja Margus Konnula ehk Contra soovib, et ükski eestlane ei reedaks oma kodumaad ainuüksi sel põhjusel, et kuskil mujal on mitu viljasaaki aastas, odavam alkohol või kõvem jalgpallimeeskond.

Contra jaoks on aga Eestis kõige tähtsam see, et tal on võimalus vabalt rääkida eesti keelt ja kõnõlda ka võro kiilt. Vaata luuletaja täispikka mõtisklust videost!