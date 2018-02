Ilmateenistuste andmetel on lähipäevadel oodata külmaperioodi jätkumist ning senisest veel külmemaid öid. Päästeameti varasem kogemus on näidanud, et külmakraadide kasvades suureneb hüppeliselt ka tulekahjude hulk ja tules hukkunute arv.

Traagiliste tagajärgedega õnnetuste vältimisele saab igaüks Eestis kaasa aidata. Olla abiks oma lähedastele, sõpradele ja naabritele, kutsudes neid üles juhinduma järgnevatest Päästeameti soovitustest.

Päästeameti soovitused eelseisvaks külmaperioodiks

Hoidu ülekütmisest ja ära sulge siibrit liiga vara

Kütmisel soovitame järgida põhimõtet - korraga vähem, aga sagedamini. Ahju, pliidi ja kamina läheduses ei tohi olla mööblit, vaipu, küttepuid, pappkarpe ja muid kergesti süttivaid esemeid. Hoolega peab jälgima, et siibrit ei suletaks liiga vara.

Ära koorma elektrisüsteeme, ära kata puhureid ja elektriradiaatoreid

Kui lisasoojuse saamiseks on vaja kasutada elektrilisi radiaatoreid või soojapuhureid, tuleb seda teha mõistlikult, et elektrisüsteemi mitte üle koormata. Soojapuhureid ja radiaatoreid ei tohi riideesemetega kinni katta.

Hoidu lahtise tule kasutamisest torude sulatamisel

Korralikult soojustamata torude jäätumine on sage probleem külmade ilmade saabumisel. Torustike külmumise vältimiseks tuleb torustikud katta lisaisolatsiooniga. Mingil juhul ei tohi jäätunud torusid sulatada lahtise tulega, näiteks leeklambiga. Jäätunud torude sulatamiseks soovitame kasutada soojakaableid või järelevalve all olevat soojapuhurit.

Kontrolli suitsuanduri korrasolekut

Elusid päästab ainult töökorras suitsuandur! Testi, kas sinu kodus olev suitsuandur töötab. Vajadusel vaheta patarei ja pühi andurilt tolm.

Märka nõrgemat

Aita vajadusel üksi elavaid sugulasi ja naabreid, et ka nende kodu oleks soe, kuid tuleohutu.

Küsimuste korral pöördu päästeala infotelefoni 1524 poole.

Foto: Scanpix

Loe lisaks: Päästeameti soovitused eelseisvaks külmaperioodiks