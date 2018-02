Aastatel 2018/2019 on büroopindade turule lisandumas suured projektid. Seega arendajad, kelle projektid valmisid 2017. aastal, teevad kõik endast oleneva, et enne uute pindade lisandumist maksimaalne täituvus saavutada.

Pindi Kinnisvara hindamise ärisuuna juht Andres Teder ütles, et enim nõutud on Tallinna kesklinnas ja selle lähiümbruses asuvad A-klassi büroopinnad. „Kuna Tallinna keskusesse on juurde tulnud ja 2018. aastal lisandub veelgi suuri A-klassi büroohooneid, siis tulenevalt sellest on pakkumine osaliselt ületanud nõudlust, mille tulemusel on varasemalt kasvanud üürihinnad stabiliseerunud,“ ütles ta.

„Suurim on nõudlus 100 - 250 m2 suuruste büroopindade järele. Uut büroopinda otsivate ettevõtete profiil on jäänud samaks – IT-sektori ettevõtted, finantsteenuste ettevõtted, meditsiin, idufirmad,“ loetles Teder.

Aastatel 2018/2019 lisanduvad büroopinnad:

