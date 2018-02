Poola ekspeditsioon, mille eesmärgiks oli jõuda esimestena maailmas K2 tippu talvisel hooajal, teatas, et üks nende meeskonnaliikmetest on otsustanud grupi juurest lahkuda ning iseseisvalt mäetippu jõuda.

Kasahstanist pärit venelane Denis Urubko (44) võttis sooloretke ette, kuna soovis maailmas kõrguselt teise mäe tippu tõusta veel käesoleva kuu jooksul, et katse klassifitseeruks tingimata talvise ekspeditsioonina, vahendab BBC.

Urubko lahkus Pakistani ja Hiina piiril baaslaagris oleva grupi juurest pühapäeval, teatas ekspeditsiooni pressiesindaja Michal Leksinski. Meeskonna sõnul eelnes mehe otsusele hulk vaidlusi. Urubko keeldunud arutamast oma plaane ja lahkunud raadiosaatjata.

„Ta püüdis gruppi veenda, et seatud eesmärgini jõutaks siiski veebruaris,“ ütles üks šerpadest AFP-le. „Ta vihastas tekkinud arutelu peale ja lahkus nõupidamiselt sõna lausumata.“

Leksinski kinnitas, et Urubko tahtis mäetippu jõuda kindlasti veel selle kuu jooksul, et ronimine läheks arvesse kui talvine sooritus. Varem pole mitte keegi sellega hakkama saanud.

„Katse iseseisvalt talvisel hooajal K2 tippu jõuda on täiesti enesetapjalik,“ arvas Pakistani alpinist Mirza Ali Baig. Urubko sõber Karim Shah on samuti nõus, et mehe otsus oli väga riskantne. „Ta on alpinistide hulgas tuntud kui Himaalaja ekspert... kuid tema seekordne otsus polnud õige ja ei sobi kokku tema kuvandiga,“ ütles Shah.

Viimatise sissekandena kirjutas Leksinski Twitteris, et hulljulge Urubko on oma ettevõtmisest siiski loobunud ning on laskumisel ja jõudnud laagrisse C2.

Vapper elupäästja

Denis Urubko nimi oli hiljuti meediaväljaannete esikaantel seoses prantslanna Elisabeth Revoli päästmisega. Veebruari alguses päästis isepäine venelane Nanga Parbati mäel 7200 meetri kõrgusel hätta sattunud prantslanna. Urubko oli koos kolme meeskonnaliikmega appi tõtanud K2-lt, kus mäkketõsu harjutati.