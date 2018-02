Kuigi võib tunduda, et depressioonile viitab eelkõige see, kui kaob eluisu, siis tegelikult ei ole kõik nii mustvalge. Depressioonil on nähtavad märgid, kuid on ka neid füüsilisi viiteid sellele haigusele, mida me depressiooniga ei seostaks.

Kui sinu elus on olnud tormilisi muutusi, kuid sa ei ole kindel, millest on tingitud sinu peavalud või järsult lisandunud kilod, siis asi võibki olla depressioonis, kirjutab portaal Metro.com.

Mis on need viis sümptomit, mida me esiti depressiooniga ei seostaks, kuid võivad sellega seotud olla?