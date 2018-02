Pühapäeva õhtul toimus Suurbritannia Leicesteri linna toidupoes plahvatus, mille tagajärjel on kuus inimest haiglasse viidud. Mis plahvatuse põhjustas, ei oska Suurbritannia politsei veel öelda, kirjutab BBC.

Suurbritannia politsei on andnud teada nii palju, et esimese info järgi ei ole alust arvata, et rünnaku taga on terroristid. Haiglasse viidud kuuest inimesest on kaks kriitilises olukorras, ülejäänud on võimelised ise kõndima, teatati haiglast.

Plahvatus toimus pühapäeva õhtul, mis kogu toidupoe ümbruskonda raputas.

"Hoone kukkus kokku ja inimesed proovisid aidata kus aga said. Aga tuli kasvas aina suuremaks, mistõttu tuli eemale astuda," räägib kohalik, kes elab toidupoe läheduses. Telliskivihunniku alt otsisid inimesed ühte arvatavat 15aastast poissi, kes sai plahvatuses viga. "Ma arvan, et ta viibis plahvatuse hetkel poe üleval olevas korteris. Me hoidsime teda soojas ja kinnitasime talle, et temaga saab kõik korda."

Päästeameti sõnul kukkus kokku kahekorruseline maja, mille esimest korrust kasutati äripinnana, teist aga elamuna. Tunnistajate sõnul kuulus toidupood varasemalt ühele pealinnlasele, kuid viimasel ajal tegutses seal üks poolakas.