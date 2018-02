Riigikogu liikmed Krista Aru ja Igor Gräzin (pildil) soovisid lisada Riigikogu tänuavaldusele klausli, millega oleks vabandatud kõigi ees, kellele Eesti riik on teonud ülekohut ja väljendanud sügavat kahetsust nende inimeste hukkumise puhul, keda ta ei suutnud kaitsta, kuid põhiseaduskomisjon jättis selle välja

: "Küsimus on riigi moraalses puhtuses... ülekohut on olnud: balti-saklasste, vabadussõjalaste, ka omandireformiohvrite suhtes. Et see ei korduks, peaksime tunnistama - saanuks teisiti, õiglaselt," selgitas Igor Gräzin.

Riigikogu põhiseaduskomisjon ei olnud sellega nõus ja suures saalis kehtiva korra kohaselt puudub saadikutel õigus ettepanekuid teha ja debatis osaleda, sõnas Gräzin. Nii jäi ettepanek välja.

Riigikogu võttis neljapäeval vastu seoses Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaga avalduse, milles tänatakse Eesti vabariigi loojaid, kaitsjaid, hoidjaid ja taastajaid, tänuavaldust toetas 77 Riigikogu liiget. Avaldajate nimel sõna võtnud Liisa Oviir ütles, et meil kõigil on põhjust olla tänulik ja õnnelik, et tähistame oma riigi 100. sünnipäeva. "Meie rahva eriline tunnustus kuulub Eesti Vabariigi rajajatele ja taastajatele, kes kasutasid ära ainukordse ajaloolise võimaluse omariikluse kättevõitmiseks. Tunnustame neid Eesti inimesi, kes võõrvõimu aastatel töötasid ja elasid kodumaal ja tagasid rahva kestmise. Hindame ja täname neid rahvuskaaslasi, kes säilitasid ja arendasid eesti kultuuri eksiilis ning hoidsid meie riigi õigusliku järjepidevuse ideed. Just nende töö ehitas Eestile väärtusliku silla erinevate põlvkondade vahele ning tegi lihtsamaks meie tagasipöördumise vabade Euroopa riikide perre."