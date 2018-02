23. veebruaril tähistas Eesti Meremuuseum oma 83. sünnipäeva, avades piduliku vastuvõtuga näituse “100 aastat kiilu all. Eesti lugu laevades 1918–2018”.

Ekspositsioon tutvustab 100 Eesti ajaloos olulist rolli mänginud laeva. Nende hulgas on reisi- ja sõjalaevu, kaubalaevu, purjekaid, aurikuid jt. aluseid. Näitusega kaasneb raamat-album.

„Eesti merenduse lugu on lugu rikkusest,“ ütles muuseumi juht Urmas Dresen. „Kajastamist väärib kordi enam laevu, kui välja valitud 100 laeva hulka mahtus. Kuid püüdsime näitust koostades arvestada, et see tutvustaks nii Eesti ajalugu kui ka merenduses olulisi saavutusi ning mõne laeva valikule aitasid kaasa ka isiklikud mälestused,“ avaldas ta.