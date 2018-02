Kuidas vabaneda ülekilodest, kuid viisil, mis aitaks... Viisil, mis ei lööks juba esimesel päeval su elu uppi ega tekitaks tunnet, et kõik hea on kadunud. Jäänu on ainult tüütu dieet, tühi kõht ja paha tuju.

2. Vali endale konkreetne eesmärk.

Ära võta liiga laialt ette! Pane eesmärgiks mingi number. Või mõni tahab äkki lihtsalt mugavamalt saapaid jalga saada, mitte tunda, et kõht jääb ette. Kes tahaks lihtsalt vererõhku alandada?! Igal ühel oma eesmärk! Oluline, et see oleks reaalne ja konkreetselt sõnastatud.

3. Trenniks peaks valima millegi, mida tõeliselt naudid.

Kui pead end sundima midagi tegema, siis on väga lihtne mingil hetkel käega lüüa. Kas on halb ilm või kehv tuju - sellest juba piisab. Kui teed midagi, mis meeldib ja naudingut pakub, siis sunnid end ise takka. Õigemini - sa tahad minna ja treenida, sest see pakub sulle ka emotsionaalselt naudingut.

4. Vastutus!

Seo end viisil, mis sunniks sind takka elustiili muutma. Maksa jõusaalis terve aasta eest ette. Või registreeri end spordijooksule. Kõik sobib, mis motiveerib ja sunnib sind oma eesmärgini liikuma.

5. Tarbi piisavalt vett.